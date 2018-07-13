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МИД: возвращение китайского коррупционера — важный результат сотрудничества правоохранительных органов Китая и США в борьбе с коррупцией
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МИД: возвращение китайского коррупционера — важный результат сотрудничества правоохранительных органов Китая и США в борьбе с коррупцией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 13 июля /Синьхуа/ — Возвращение в Китай из США коррупционера Сюй Чаофаня стало важным результатом сотрудничества правоохранительных органов двух стран в борьбе с коррупцией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на очередной пресс-конференции.
Бывший глава отделения Банка Китая в городе Кайпин /провинция Гуандун, Южный Китай/ находился в бегах в США 17 лет с 2001 года. Сюй Чаофань подозревается в присвоении или нецелевом использовании финансовых средств Банка Китая в размере 485 млн долл. США.
Его успешное возвращение, состоявшееся 11 июля, — «это важный результат антикоррупционного сотрудничества между правоприменительными органами Китая и Соединенных Штатов», — заявила Хуа Чуньин.
Она добавила, что Сюй Чаофань стал первым коррупционером, возвращенным из-за границы после создания Китаем Государственного надзорного комитета. -0-
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