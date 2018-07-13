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Патриарх Кирилл: исторический опыт поможет России избежать больших гражданских конфликтов
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Патриарх Кирилл: исторический опыт поможет России избежать больших гражданских конфликтов 

ТАСС 6 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Исторический опыт должен помочь России избежать больших гражданских конфликтов. Об этом сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Патриарх находится с визитом в Екатеринбурге в связи с памятными мероприятиями «царских дней», посвященными 100-летию гибели последнего русского царя Николая II и его семьи.
"Опыт истории, я думаю, должен нам, современным людям, помогать, как избегать конфликтов, способных столкнуть значительную часть народа против другой значительной части народа", — отметил патриарх.
По его словам 100-летие убийства царской семьи, «это дата, с которой начался отсчет нашей новейшей истории». «Мы знаем, что это история была очень непростой: гражданская война, погубившая миллионы жизней, разделение нашего народа, многомиллионные миграции в России. Тяжелые годы Великой Отечественной войны, да и послевоенное время…, хотя это было временем определенного интенсивного развития, … но не произошло всего того, что должно было бы быть», — отметил патриарх.
По его словам, должно произойти переосмысление истории на фундаменте произошедших трагедий XX века. «Мы все один народ и трагедия царской семьи, трагедия гражданской войны и прочие разделения, которые присутствовали в нашем народе и обществе, они действительно должны научить нас тому, что мы многонациональная огромная страна, что Россия должна особым образом строить гражданский мир, без конфликтов», — заключил патриарх.
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