Футбольный праздник на Никольской. Как болельщики готовятся у финалу ЧМ-2018

Перед началом решающего матча между сборными Франции Хорватии болельщики собрались в центре Москвы . По традиции самым популярным местом гуляний стала Никольская улица.

Хорватские болельщики, одетые в футболки в цветах национального флага, активно поддерживали свою команду речевками. Они выразили уверенность, что сборная Хорватии станет победителем чемпионата мира.

Ранее хорваты растянули гигантский флаг на Охотном ряду, перед памятником маршалу Жукову.

Финальный матч ЧМ-2018 начнется в 18:00. На поле «Лужников» встретятся команды Франции и Хорватии. Мнения россиян о исходе этой встречи разделились. По информации ВЦИОМ, более трети участников заявили о поддержке Хорватии. Примерно столько же сказали, что будут болеть за Францию.