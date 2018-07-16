Генпрокуратура ужесточает надзор за застройщиками и усиливает обратную связь с дольщиками 

Генеральный прокурор Юрий Чайка анонсировал ряд мер, призванных укрепить законность в области долевого строительства, где в период 2017—2018 годах было возбуждено 1 144 уголовных дела. Фото: www.openpolice.ru В 2017—2018 годах органы прокуратуры РФ выявили 10,7 тыс. нарушений закона в сфере долевого строительства. За этот период следственными органами возбуждено 1 144 уголовных дела, связанных со злоупотреблениями внутри отрасли. Особенно значительное число уголовных дел расследуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Калининградской Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия — Алания. В целом по России сорваны сроки сдачи 625 многоквартирных домов. Фото: www.genproc.gov.ru Эти и другие цифры прозвучали на совещании в Генпрокуратуре по защите прав дольщиков, которое состоялось 13 июля под председательством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки (на фото). Участники совещания констатировали: «Повсеместно вскрываются факты незаконного использования и хищений денежных средств, собираемых с дольщиков и собственников жилья. Выявлены многочисленные злоупотребления, в том числе коррупционной направленности, в работе органов власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов». Фото: www.novostroyki-oren.ru С целью укрепить законность в данной сфере генеральный прокурор Юрий Чайка предложил внести конкретные коррективы в организацию деятельности прокуроров и ответственных органов в Центре и на местах. Всего предложено шесть ключевых мер, каждая из которых обещает ужесточение надзора за деятельностью застройщика со стороны органов прокуратуры. 1. В деле контроля сферы долевого строительства наладить регулярный обмен информацией с Минстроем России, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и иными уполномоченными органами. 2. Прокурорам субъектов РФ поручить проводить систематические проверки в отрасли на предмет наличия у застройщиков необходимых материальных ресурсов, договоров страхования, законности расходования ими денежных средств дольщиков, следить за деятельностью арбитражных управляющих в ходе осуществления теми процедуры банкротства девелоперов. 3. В случае самовольного строительства домов, отсутствия у застройщиков договора страхования, иных необходимых документов, давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов государственного надзора и жестко реагировать на непринятие своевременных мер к устранению недостатков на возводимых объектах, необоснованное продление сроков исполнения выданных предписаний. 4. Пресекать коррупционные проявлений в деятельности муниципальных властей, в том числе конфликта интересов, аффилированности чиновникам строительных организаций, но также жестко пресекать и случаи создания административных барьеров при получении разрешительной документации, оформлении земельных правоотношений. 5. Проверить законность принятых органами дознания и следствия решений об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановлении либо прекращении производства по ним, особенно при вынесении таких постановлений повторно. 6. Обратить внимание на вопросы целевого расходования привлеченных от населения денежных средств и нарушения в деятельности уполномоченных органов власти, в том числе осуществляющих контрольно-надзорные полномочия. Фото: www.64novostroy.ru Юрий Чайка подчеркнул необходимость усиления обратной связи органов прокуратуры с участниками долевого строительства. Для этого он предложил создать в структуре сайта Генпрокуратуры РФ раздел, посвященный вопросам защиты прав обманутых дольщиков. Предполагается, что на этом ресурсе они могли бы непосредственно размещать свои жалобы, предложения и заявления по поводу неправомерных действий со стороны застройщиков. Фото: www.cnis.ru