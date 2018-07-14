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Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Курчатовский институт
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Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Курчатовский институт 

Башкирское спутниковое телевидение 3 часа назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Рустэм Хамитов посетил с рабочим визитом Курчатовский институт в Москве. Глава региона осмотрел современные лаборатории научного комплекса, ознакомился с исследованиями в области ядерной медицины. Помимо этого, Рустэму Хамитову показали белковую фабрику и центр нейрокогнитивных исследований.
В рамках визита руководитель региона провел встречу с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. Обе стороны в рамках конструктивного диалога договорились о научном сотрудничестве. Башкортостан хочет научиться применять промышленные микроорганизмы на благо переработки излишков зерна. По итогу встречи было принято решение о создании специальной рабочей группы для решения этого вопроса.
Рустэм Хамитов отметил, что сотрудничество с Курчатовским институтом очень важно для республики. Учебное заведение обладает уникальной научно-технологической базой и опытом разработок в различных научных сферах.
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