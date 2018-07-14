Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Курчатовский институт

Рустэм Хамитов посетил с рабочим визитом Курчатовский институт Москве . Глава региона осмотрел современные лаборатории научного комплекса, ознакомился с исследованиями в области ядерной медицины. Помимо этого, Рустэму Хамитову показали белковую фабрику и центр нейрокогнитивных исследований.

В рамках визита руководитель региона провел встречу с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком . Обе стороны в рамках конструктивного диалога договорились о научном сотрудничестве. Башкортостан хочет научиться применять промышленные микроорганизмы на благо переработки излишков зерна. По итогу встречи было принято решение о создании специальной рабочей группы для решения этого вопроса.

Рустэм Хамитов отметил, что сотрудничество с Курчатовским институтом очень важно для республики. Учебное заведение обладает уникальной научно-технологической базой и опытом разработок в различных научных сферах.