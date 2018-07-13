В Нижегородской области стало на тысячу меньше безработных

Количество безработных граждан в Нижегородской области уменьшилось более чем на тысячу человек с начала 2018 года. Всего за данный период благодаря службе занятости населения работу нашли 35,4 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в Нижегородской области постоянно растет число вакансий. С начала года оно увеличилось на 12 тысяч предложений. Самыми востребованными специалистами остаются программисты, специалисты по администрированию баз данных и серверного оборудования, веб-дизайнеры, инженеры и высококвалифицированные рабочие. По-прежнему есть спрос на слесарей, электромонтажников, столяров, токарей, фрезеровщиков, электромехаников, сварщиков, фрезеровщиков, наладчиков оборудования, операторов станков. Существует потребность в специалистах и в сфере транспорта и связи, здравоохранения, образования, торговли, строительства и сельского хозяйства.

По данным службы занятости населения, всего с начала года за помощью в подборе сотрудников обратились более 8000 работодателей. В регионе регулярно проводятся ярмарки вакансий, по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

Напомним, в январе текущего года в регионе насчитывалось 7,6 тысячи безработных.