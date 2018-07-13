В Крыму открылась первая заправка для электромобилей

Севастополе , на улице Хрусталева, заработала первая на Крымском полуострове электрозаправка для автомобилей.

— Это единственная заправка в Крыму , где можно зарядить электромобиль, — сказал на открытии губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников . — Представлена зарядка автомобиля Tesla. Надеюсь, что дальнейшая реконструкция заправок в регионе будет производиться с учетом возможности зарядки электромобилей.

Он отметил, что Севастополь уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому общественный транспорт в городе переходит на газомоторное топливо, закупаются новые троллейбусы. В скором времени в городе откроется и современная газовая заправка.

По словам директора топливной заправочной сети Андрея Олейниика, в Севастополе насчитывается около 10-15 электромобилей, которые пока заряжаются дома, но это очень долгий процесс.

— На этой заправке владельцы электрокаров смогут зарядить авто за обеденный перерыв, — сказал Олейник. — В первые три месяца не будем брать деньги за эту услугу.

Мощность станции 22 киловатта, на ней одновременно смогут заряжаться три авто. Время зарядки будет зависеть от емкости аккумуляторов.