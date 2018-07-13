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В Крыму открылась первая заправка для электромобилей
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В Крыму открылась первая заправка для электромобилей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В Севастополе, на улице Хрусталева, заработала первая на Крымском полуострове электрозаправка для автомобилей.
— Это единственная заправка в Крыму, где можно зарядить электромобиль, — сказал на открытии губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. — Представлена зарядка автомобиля Tesla. Надеюсь, что дальнейшая реконструкция заправок в регионе будет производиться с учетом возможности зарядки электромобилей.
Он отметил, что Севастополь уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому общественный транспорт в городе переходит на газомоторное топливо, закупаются новые троллейбусы. В скором времени в городе откроется и современная газовая заправка.
По словам директора топливной заправочной сети Андрея Олейниика, в Севастополе насчитывается около 10-15 электромобилей, которые пока заряжаются дома, но это очень долгий процесс.
— На этой заправке владельцы электрокаров смогут зарядить авто за обеденный перерыв, — сказал Олейник. — В первые три месяца не будем брать деньги за эту услугу.
Мощность станции 22 киловатта, на ней одновременно смогут заряжаться три авто. Время зарядки будет зависеть от емкости аккумуляторов.
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