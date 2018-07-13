Главные мировые новости пятницы

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в пятницу, 13 июля 2018 г.

1. Сезон квартальной отчетности за второй квартал начинает JP Morgan

В пятницу сезон неофициально стартует сезон отчетности за второй квартал с отчета JP Morgan Chase (NYSE:JPM), который будет опубликован приблизительно в 14:00 МСК.

В 15:00 МСК выйдут отчеты Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

Согласно данным Thomson Reuters, доходы американских компаний за второй квартал вырастут на 20,7%, незначительно сократившись по сравнению с ростом на 26,6% в первом квартале, который стал максимальным за семь лет и был вызван снижением налогов в США

Однако сезон квартальной отчетности омрачен напряженностью в торговых отношениях и ее влиянии на доходы корпораций. Аналитики собираются тщательно проанализировать прогнозы компаний, чтобы проверить, не изменили ли они цифры на оставшуюся часть 2018 года.

2. Котировки на фондовых рынках США изменились незначительно перед выходом квартальных отчетов банков

В пятницу фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на незначительное снижение. Опасения о напряженности в торговых отношениях отступили на второй план, а инвесторы ожидают старта сезона отчетности за второй квартал.

На 12:55 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow просел на 11 пунктов или на 0,04%, фьючерс на S&P 500 снизился на два пункта или на 0,08%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился на три пункта или на 0,03%.

Высокопоставленный чиновник Китая Джан Юн заявил в пятницу, что обвинения США относительно методов ведения торговли Китаем были безосновательными. По его словам, действия Вашингтона не нашли поддержку у международного сообщества.

Заявления Китая были сделаны после того, как министр финансов США Стивен Мнучин в четвергуведомил, что и он, и администрация Трампа открыты для дальнейших дискуссий, но сперва Китай должен согласиться на проведение более глубоких экономических реформ.

«Насколько Китай хочет провести структурные изменения, настолько я и администрация открыты для продолжения дискуссий, — сказал Мнучин в четверг. — Мы не выступаем в поддержку пошлин. Мы выступаем за справедливую торговлю».

В четверг заместитель министра торговли КНР Ван Шувен сказал: «Когда у нас появляются проблемы, связанные с торговлей, мы должны их обсуждать».

К полудню фондовые рынки Европы выросли и готовы зафиксировать вторую неделю роста подряд на фоне временного снижения опасений относительно полномасштабной торговой войны и роста оптимизма о квартальных отчетах компаний.

Большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона повысилось в пятницу. Однако китайский индекс Shanghai Composite остался под давлением на фоне рекордного профицита США в торговле со США, который был зафиксирован в июне. Публикация отчета о торговом балансе Китая вызвала опасения о том, как на эти цифры отреагирует президент США Дональд Трамп

3. Курс фунта снижается после критики Трампом плана Brexit

Фунт подешевел к доллару в пятницу после того, как Трамп раскритиковал вариант «мягкого» Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй . Трамп сообщил, что данный план выхода Великобритании из ЕС , вероятно, сделает любое торговое соглашение между Великобританией и США нецелесообразным.

«Если они заключат подобную сделку, то нам проще будет иметь дело с ЕС, чем с Великобританией, а значит, мы не подпишем торгового соглашения», — сказал Трамп в интервью газете Sun, которое было опубликовано в пятницу.

На 12:57 МСК пара GBP/USD снизилась на 0,54% до 1,3133.

Курс доллара продолжает расти пятую сессию подряд. Инвесторы ожидают выхода предварительного отчета по индексу настроений потребителей в США, который должен быть опубликован в 17:00 МСК.

В 12:57 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,29% до 94,84.

4. Рекордный профицит торгового баланса Китая со США В июне профицит торгового баланса Китая со США повысился до исторического максимума. При этом экспорт Китая тоже повысился, подчеркивая причину эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

В июне импорт китайских товаров в порты США вырос сильнее прогнозов экспертов. Аналитики говорят о том, что увеличение объема покупок китайских товаров в США могло быть связано с угрозой введения торговых пошлин.

Профицит внешней торговли Китая со США в июне составил $28,97 млрд, что является рекордным значением с 1999 года. Объем экспорта Китая вырос до $42,62 млрд, что также стало историческим максимумом.

5. Цены на нефть готовы зафиксировать снижение за неделю

В пятницу цены на нефть снижаются, а инвесторы ожидают свежего отчета о буровой активности в США, который сегодня опубликует компания Baker Hughes. На прошлой неделе число действующих буровых установок в США выросло на пять до {{ecl-1652||863}}. Это первый рост числа буровых установок за последние три недели.

Число действующих буровых установок в США, которое считается индикатором будущей добычи, значительно выше, чем год тому назад, когда оно равнялось 763. Нефтяные компании США увеличили объем добычи в ответ на сокращение добычи ОПЕК , которое продолжалось последние полтора года.

К 12:58 МСК фьючерсы на нефть WTI просели на 0,44% до $70,02 за баррель, а нефть Brent потеряла в цене 1,17% до позиции $73,58 за баррель.