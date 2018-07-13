Производитель «Арматы» отчитался о поставках бронетехники для российской армии

«Уралвагонзавод» до конца года поставит в Вооруженные силы РФ еще около 1000 единиц различной бронетехники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В сообщении подчеркнуто, что за первое полугодие военным было отправлено уже более 500 боевых машин.

В сообщении также подчеркнуто, что корпорация в данный момент проводит модернизацию танков Т-72, Т-80 и Т-90, до уровня Т-73Б3, Т-80БВМ и Т-90М, ведет работы по обновлению обновлению парка самоходных артиллерийских установок «Мста— С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-1.

Кроме того, в войска переданы боевые машины поддержки танков «Терминатор», проходят испытания танков на платформе «Армата» и самоходок «Коалиция-СВ».