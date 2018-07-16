Застройщики за неделю устранили почти 250 нарушений на стройках Подмосковья

Подмосковье на минувшей неделе инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили более 270 нарушений, при этом застройщики ликвидировали порядка 250 ранее выявленных недочетов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 9 по 15 июля 2018 года на строящихся объектах выявлено 273 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 243 ранее выявленных нарушения», — отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян , на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 180 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 11 строительных площадок, устранено 32 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 18 иных нарушений.

За неделю инспекторы ведомства провели 189 проверок строящихся объектов, из которых 124 плановых и 65 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры

«Задача проверки — подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», — подчеркнул Гарибян.