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Застройщики за неделю устранили почти 250 нарушений на стройках Подмосковья
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Застройщики за неделю устранили почти 250 нарушений на стройках Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
В Подмосковье на минувшей неделе инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили более 270 нарушений, при этом застройщики ликвидировали порядка 250 ранее выявленных недочетов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 9 по 15 июля 2018 года на строящихся объектах выявлено 273 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 243 ранее выявленных нарушения», — отмечается в сообщении.
Как пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 180 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 11 строительных площадок, устранено 32 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 18 иных нарушений.
За неделю инспекторы ведомства провели 189 проверок строящихся объектов, из которых 124 плановых и 65 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
«Задача проверки — подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», — подчеркнул Гарибян.
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