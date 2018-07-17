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Более 270 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья с 9 по 15 июля
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Более 270 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья с 9 по 15 июля 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выявили на стройках региона 273 нарушения с 9 по 15 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 9 по 15 июля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 273 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 243 ранее выявленных нарушения», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава ведомства Артур Гарибян, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 180 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 11 строительных площадок, устранено 32 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 18 иных нарушений.
В пресс-службе добавили, что за неделю инспекторским составом ведомства проведено 189 проверок строящихся объектов, из которых 124 — плановые, 65 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
«Задача проверки подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», — заключил А. Гарибян.
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