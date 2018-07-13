Посол ЧМ-2018 В. Лопырева поблагодарила С. Собянина за подготовку Москвы к чемпионату

«Чемпионат мира по футболу — это самое важное спортивное событие в мире, оно впервые проходит в нашей стране. Я, как посол FIFA, которая объездила очень много стран и городов, постоянно рассказывала всем нашим иностранным гостям и друзьям, как будет здорово в Москве, как все пройдет на высочайшим уровне, как будет красиво, безопасно. Я общалась с тысячами иностранных гостей, и все они сказали, это лучший чемпионат за всю историю существования чемпионата мира по футболу вообще. Это не произошло бы без нашего действующего мэра, без Сергея Собянина. Настолько здесь его заслуги очевидны, настолько Москва преобразилась, стала красивая, цветущая, современная. Я лично за то, чтобы Москва стала футбольной столицей мира, и мы приложим все усилия, чтобы это реализовать», — сказала В. Лопырева.

Она также добавила, что в столице после чемпионата мира намерены поддерживать детский футбол и уделять этой теме отдельное внимание.

«С появлением такого количества инфраструктуры в связи с чемпионатом мира, нам нужно ее использовать, но не только в коммерческих целях, но и поддерживать детский футбол. Мы всегда разводили руками и говорили, наверное, мы не футбольная страна, и не выросло у нас поколение футболистов, но теперь мы доказали, что в России футбол есть. Так вот, чтобы вырастить поколение футболистов, нужно отдельное внимание уделять детскому футболу, такие турниры могли бы способствовать еще большему привлечению детей и молодежи в спорт, в частности, в футбол. И мне кажется после этого чемпионата ребят молодых в майках Дзюбы или Черышева будет больше», — сказала В. Лопырева.

На встрече она также поделилась своей историей успеха, рассказала об опыте посла крупнейшего мирового футбольного турнира, который завершается на этой неделе в России, а также ответила на вопросы и провела автограф-сессию.

Специальным гостем фан-встречи стал футболист Дидье Дрогба.

«Очень крутой чемпионат, классная организация. Невероятно, что люди готовы помочь подсказать как куда пройти, также многие места в Москве стали знамениты благодаря тому, что на них собирались болельщики», — сказал Д. Дрогба.

Фан-встреча организована общественным движением москвичей «За Собянина», к которому В. Лопырева присоединилась в июне 2018 г.

Инициатором создания общественного движения стала директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, поблагодарившая С. Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины. После нее благодарность мэру в соцсетях высказали деятели культуры, спортсмены, представители бизнес-сообщества. Писатель Сергей Лукьяненко предложил создать площадку, которая сможет объединить всех сторонников С. Собянина. Его идею поддержал бизнесмен Вадим Дымов , по инициативе которого был создан сайт движения.

Официальный запуск сайта движения «За Собянина» состоялся 13 июня.