«Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением Бонифация

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Киностудия «Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением льва Бонифация у подмосковной ветеринарной клиники, сообщила пресс-служба киностудии.

"Коллегия Палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности приняла решение о прекращении правовой охраны товарного знака «Бонифатий», принадлежащего ООО «Зельт»", — говорится в сообщении.

Таким образом, коллегия согласилась с возражениями «Союзмультфильма», в которых киностудия указывала на идентичность художественного знака, представляющего ветеринарную клинику в подмосковной Балашихе , популярному образу из мультфильма «Каникулы Бонифация», исключительные права на который принадлежат киностудии «Союзмультфильм».

"Сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» и стилизованное изображение льва-доктора, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Бонифаций» аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» — говорится в возражениях студии.

Решение коллегии будет передано на рассмотрение главе Роспатента, который либо утвердит принятое решение, либо отправит материал на новое рассмотрение.