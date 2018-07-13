Ещё
«Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением Бонифация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением Бонифация 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киностудия «Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением льва Бонифация у подмосковной ветеринарной клиники, сообщила пресс-служба киностудии.
"Коллегия Палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности приняла решение о прекращении правовой охраны товарного знака «Бонифатий», принадлежащего ООО «Зельт»", — говорится в сообщении.
Таким образом, коллегия согласилась с возражениями «Союзмультфильма», в которых киностудия указывала на идентичность художественного знака, представляющего ветеринарную клинику в подмосковной Балашихе, популярному образу из мультфильма «Каникулы Бонифация», исключительные права на который принадлежат киностудии «Союзмультфильм».
"Сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» и стилизованное изображение льва-доктора, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Бонифаций» аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» — говорится в возражениях студии.
Решение коллегии будет передано на рассмотрение главе Роспатента, который либо утвердит принятое решение, либо отправит материал на новое рассмотрение.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу91
Найден источник «Новичка» в Великобритании262
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Украине предрекли голодные бунты220
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение