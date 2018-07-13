«Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением Бонифация 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киностудия «Союзмультфильм» оспаривает право на товарный знак с изображением льва Бонифация у подмосковной ветеринарной клиники, сообщила пресс-служба киностудии.
"Коллегия Палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности приняла решение о прекращении правовой охраны товарного знака «Бонифатий», принадлежащего ООО «Зельт»", — говорится в сообщении.
Таким образом, коллегия согласилась с возражениями «Союзмультфильма», в которых киностудия указывала на идентичность художественного знака, представляющего ветеринарную клинику в подмосковной Балашихе, популярному образу из мультфильма «Каникулы Бонифация», исключительные права на который принадлежат киностудии «Союзмультфильм».
"Сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» и стилизованное изображение льва-доктора, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Бонифаций» аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» — говорится в возражениях студии.
Решение коллегии будет передано на рассмотрение главе Роспатента, который либо утвердит принятое решение, либо отправит материал на новое рассмотрение.