26 улиц Калининграда на две недели останутся без горячей воды

Жильцы домов на 26 улица Калининграда две недели проведут без горячей воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной этого стало то, что с 18 июля до конца месяца остановлена РТС «Балтийская». В результате отключения затронут дома на ул. Эльблонгской, Серпуховской, в переулке Серпуховском, на улицах Портовой, Парусной, на Новом валу, в Малом и Большевистском переулках, на ул. Краснооктябрьской, Эпроновской, на площади Калинина, на улицах Омской, 2–6а, Ольштынской, 1, Хмельницкого (дома №12–22 и 25–31), Железнодорожной, Чаадаева, Нансена, Суворова, Багратиона, Ореховой, в переулке Калинина и на проспекте Калинина, на Старопрегольской набережной, на улицах Мореходной, Полоцкой, на Ленинском проспекте (дома №42–94 и 83–155).

В мэрии отметили, что при наличии технической возможности сроки отключения отдельных потребителей могут быть сокращены.