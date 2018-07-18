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26 улиц Калининграда на две недели останутся без горячей воды
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26 улиц Калининграда на две недели останутся без горячей воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жильцы домов на 26 улица Калининграда две недели проведут без горячей воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
Причиной этого стало то, что с 18 июля до конца месяца остановлена РТС «Балтийская». В результате отключения затронут дома на ул. Эльблонгской, Серпуховской, в переулке Серпуховском, на улицах Портовой, Парусной, на Новом валу, в Малом и Большевистском переулках, на ул. Краснооктябрьской, Эпроновской, на площади Калинина, на улицах Омской, 2–6а, Ольштынской, 1, Хмельницкого (дома №12–22 и 25–31), Железнодорожной, Чаадаева, Нансена, Суворова, Багратиона, Ореховой, в переулке Калинина и на проспекте Калинина, на Старопрегольской набережной, на улицах Мореходной, Полоцкой, на Ленинском проспекте (дома №42–94 и 83–155).
В мэрии отметили, что при наличии технической возможности сроки отключения отдельных потребителей могут быть сокращены.
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