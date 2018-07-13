Горячую воду в Самаре начнут отключать с 16 июля

Связано это с ежегодными гидравлическими испытаниями, проводимыми под высоким давлением. Поэтому с понедельника не исключены коммунальные аварии и появление гейзеров на улицах.

Первыми лишатся горячей воды жители домов, расположенных на 18 улицах областного центра: Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской. Им предлагают потерпеть 5 дней — с 16 по 20 июля, пока будут испытывать сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.

Через 10 дней, с 30 июля, горячая вода будет отсутствовать в домах рядом с рекой Самарой, Комсомольской площадью и железной дорогой, а также по 15 улицам: Волжскому проспекту, Максима Горького, Братьев Коростелевых, Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова, Лесной. Испытания на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной продлятся до 3 августа.