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Конфликт с водоснабжением в селах Чуни и Цухта удачно разрешен
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Конфликт с водоснабжением в селах Чуни и Цухта удачно разрешен 

Mirmol.ru 4 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Конфликт с водоснабжением в селах Чуни и Цухта удачно разрешенНовые дамбы и резервуары для воды решили проблему с водоснабжением в селах Чуни и Цухта Левашинского района. Дамбы объемом 700 м3, построенные по поручению врио главы Дагестана Владимира Васильева, способны обеспечить водой не только жителей, но их сельхозугодия.
Кроме того, строительство резервуаров разрешило конфликт между жителями сел Чуни и Цухта, который возник еще в 2008 году, когда цухтинцы присоединили трубу к роднику так, что большая часть воды стала уходить в их село.
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