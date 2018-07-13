Конфликт с водоснабжением в селах Чуни и Цухта удачно разрешен

Конфликт с водоснабжением в селах Чуни и Цухта удачно разрешенНовые дамбы и резервуары для воды решили проблему с водоснабжением в селах Чуни и Цухта Левашинского района. Дамбы объемом 700 м3, построенные по поручению врио главы Дагестана Владимира Васильева , способны обеспечить водой не только жителей, но их сельхозугодия.

Кроме того, строительство резервуаров разрешило конфликт между жителями сел Чуни и Цухта, который возник еще в 2008 году, когда цухтинцы присоединили трубу к роднику так, что большая часть воды стала уходить в их село.