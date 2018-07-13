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Энергетический сектор продолжает колебаться
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Энергетический сектор продолжает колебаться 

Банки Сегодня 3 часа назад
Энергетический сектор продолжает колебатьсяНа геополитической арене также складываются не очень оптимистические сценарии. Соединенные Штаты Америки пытаются реализовать полную блокаду поставки нефти из Ирана. Что только увеличивает напряженность на нефтяных рынках. Однако эксперты считают, что США не удастся в полной мере реализовать свои планы. На предстоящем саммите НАТО участники блока рассмотрят этот вопрос и скорее всего, примут позицию Ирана. Тогда США не останется другого варианта, кроме как перестать реализовывать блокаду.
В преддверии саммита, прошло заседание совета по энергетике, где страны-участники военного блока обсудили вопросы взаимодействия в энергетическом секторе. Примечательно то, что Европа настаивает на том, что сотрудничество с Россией в рамках строительства «Северного потока-2» не должно стать причиной для ввода американских санкций, против европейских частных компаний.
В свою очередь в США заявили, что пока не рассматривают вариант введения санкций по «Северному потоку-2», однако если достигнуть взаимопонимания по этому вопросу не получиться, они будут готовы пойти на введение санкций. Единственное, что нужно Соединенным Штатам — чтобы Европа увеличила закупку сжиженного газа. По мнению Трампа, деньги за газ не должны идти в Российскую Федерацию, через новый трубопровод. Американский лидер считает, что Европа должна покупать американский газ и соблюдать принятый регламент по отношению к России.
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