Энергетический сектор продолжает колебаться

Энергетический сектор продолжает колебатьсяНа геополитической арене также складываются не очень оптимистические сценарии. Соединенные Штаты Америки пытаются реализовать полную блокаду поставки нефти из Ирана . Что только увеличивает напряженность на нефтяных рынках. Однако эксперты считают, что США не удастся в полной мере реализовать свои планы. На предстоящем саммите НАТО участники блока рассмотрят этот вопрос и скорее всего, примут позицию Ирана. Тогда США не останется другого варианта, кроме как перестать реализовывать блокаду.

В преддверии саммита, прошло заседание совета по энергетике, где страны-участники военного блока обсудили вопросы взаимодействия в энергетическом секторе. Примечательно то, что Европа настаивает на том, что сотрудничество с Россией в рамках строительства «Северного потока-2» не должно стать причиной для ввода американских санкций, против европейских частных компаний.

В свою очередь в США заявили, что пока не рассматривают вариант введения санкций по «Северному потоку-2», однако если достигнуть взаимопонимания по этому вопросу не получиться, они будут готовы пойти на введение санкций. Единственное, что нужно Соединенным Штатам — чтобы Европа увеличила закупку сжиженного газа. По мнению Трампа, деньги за газ не должны идти в Российскую Федерацию, через новый трубопровод. Американский лидер считает, что Европа должна покупать американский газ и соблюдать принятый регламент по отношению к России.