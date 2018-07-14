Выдано положительное заключение экспертизы по проекту создания участка дороги Западный обход Электроуглей

Получено положительное заключение экспертизы по проекту строительства участка автодороги Западный обход Электроуглей , сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По проекту строительства автомобильной дороги Западный обход Электроуглей на участке от путепровода на 20 км Носовихинского шоссе до ул. Большое Васильево и ул. Вокзальная получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектируемая автомобильная дорога расположена на территории Электроуглей Богородского городского округа Московской области и является первым участком строительства Западного обхода Электроуглей.

«Реализация проектных решений обеспечит транспортную доступность для жителей Электроуглей, объединив микрорайоны, разделенные железной дорогой. В настоящее время связь между западной частью города и восточной осуществляется через регулируемый ж/д переезд. Приступить к строительству объекта планируется после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, в IV квартале текущего года», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова

Отмечается, что общая протяженность строительства составит 2,9 км. Автомобильная дорога планируется с двумя полосами движения. Перспективная среднесуточная интенсивность движения в обоих направлениях на проектируемом объекте составит свыше 5 тыс. автомобилей в сутки. В зоне тяготения автодороги проживает 20 тыс. человек.

«С целью обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта проектом предусмотрена установка дорожных знаков, щитков и знаков индивидуального проектирования со световозвращающей поверхностью, металлического барьерного ограждения, удерживающих перильных ограждений, устройство наружного электроосвещения и системы видеонаблюдения, реконструкция и строительство светофорных объектов, а также нанесение дорожной разметки», — сказали в пресс-службе.

Уточняется что для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров по ул. Вокзальная и ул. Большое Васильево, а также на участке вдоль Носовихинского шоссе с двух сторон.

«Проектирование объекта реализовано в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование производится за счет средств регионального дорожного фонда. Заказчиком выступает подведомственное vинистерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком — ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА». Государственный контракт на проектирование заключен в июне 2017 г.», — напомнили в пресс-службе ведомства.