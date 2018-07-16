В Самаре пройдет кинолекторий, посвященный губернатору Гроту 

Всех участников кинолектория ожидает экскурсия по публичной библиотеке, выставка, посвященная Константину Гроту, встреча с писателем Дмитрием Агалаковым, автором книги «Отец Самарской губернии Константин Карлович Грот».
Константин Карлович Грот — российский государственный и общественный деятель, самарский губернатор (с 12 мая 1853 года по 27 февраля 1860 года). При непосредственном участии Грота была открыта Самарская публичная библиотека (при отъезде из Самары Константин Карлович подарил все свои книги и издания библиотеке).