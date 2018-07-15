Основал библиотеку: в Самаре покажут фильм об одном из первых губернаторов региона

Главный герой кинопоказа стал учредителем книгохранилища на улице Куйбышева

В четверг, 19 июля, в публичной библиотеке областной столицы пройдет кинолекторий. Он состоится в рамках проекта «Знаменитая Самара — о людях и городе в документальном кино».

Гостям мероприятия покажут документальный фильм «Губернатор Грот», который посвящен одному из руководителей 63 региона.

Константин Грот был губернатором Самарской области в период с 1853 по 1860 годы. При его участии была основана Самарская публичная библиотека.

— Всех участников кинолектория ожидает экскурсия по библиотеке, выставка о Константине Гроте и встреча с писателем Дмитрием Агалаковым, который написал книгу «Отец Самарской губернии Константин Карлович Грот», — рассказали в самарской мэрии.