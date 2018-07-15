Ещё
Основал библиотеку: в Самаре покажут фильм об одном из первых губернаторов региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ

Основал библиотеку: в Самаре покажут фильм об одном из первых губернаторов региона 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Главный герой кинопоказа стал учредителем книгохранилища на улице Куйбышева
В четверг, 19 июля, в публичной библиотеке областной столицы пройдет кинолекторий. Он состоится в рамках проекта «Знаменитая Самара — о людях и городе в документальном кино».
Гостям мероприятия покажут документальный фильм «Губернатор Грот», который посвящен одному из руководителей 63 региона.
Константин Грот был губернатором Самарской области в период с 1853 по 1860 годы. При его участии была основана Самарская публичная библиотека.
— Всех участников кинолектория ожидает экскурсия по библиотеке, выставка о Константине Гроте и встреча с писателем Дмитрием Агалаковым, который написал книгу «Отец Самарской губернии Константин Карлович Грот», — рассказали в самарской мэрии.
Организатором мероприятия выступила Самарская публичная библиотека, совместно с самарским отделением Союза кинематографистов России.
63.ru: последние новости
Клиенты «Газбанка» получат выплаты через почту и в других кредитных организациях Самары Жители Самары поборются за 100 000 рублей на благоустройство своего двора Покупайте курицу с осторожностью: в Самарской области зафиксировали птичий грипп
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будут воровать в два раза больше»173
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине382
России выдвинули новое абсурдное обвинение391
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
02:56
Макрон пожелал поскорее покинуть РФ сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение