Основал библиотеку: в Самаре покажут фильм об одном из первых губернаторов региона 

Главный герой кинопоказа стал учредителем книгохранилища на улице Куйбышева
В четверг, 19 июля, в публичной библиотеке областной столицы пройдет кинолекторий. Он состоится в рамках проекта «Знаменитая Самара — о людях и городе в документальном кино».
Гостям мероприятия покажут документальный фильм «Губернатор Грот», который посвящен одному из руководителей 63 региона.
Константин Грот был губернатором Самарской области в период с 1853 по 1860 годы. При его участии была основана Самарская публичная библиотека.
— Всех участников кинолектория ожидает экскурсия по библиотеке, выставка о Константине Гроте и встреча с писателем Дмитрием Агалаковым, который написал книгу «Отец Самарской губернии Константин Карлович Грот», — рассказали в самарской мэрии.
Организатором мероприятия выступила Самарская публичная библиотека, совместно с самарским отделением Союза кинематографистов России.