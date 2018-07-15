Ремонт пешеходного моста проведут в поселении Краснопахорское до осени

Ремонт пешеходного моста проведут в поселении Краснопахорское до начала осени 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов

«В рамках программы по благоустройству объектов инфраструктуры в поселении Краснопахорское будет произведен ремонт пешеходного моста. Все текущие и запланированные работы будут завершены до наступления осени текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо реконструкции моста, специалисты приведут в порядок несколько тротуаров и приступят к ремонту лестницы храма.