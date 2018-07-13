В соединении МТО Восточного военного округа в Забайкальском крае проверили готовность подразделения антитеррора

Военнослужащие группы блокирования и усиления отработали действия по сигналу тревоги, выдвижение в заданный район, занятие огневых позиций.

Забайкальском крае состоялось плановое тактико-специальное учение по противодействию терроризму с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.

Для военнослужащих подразделения антитеррора была смоделирована тактическая обстановка по вооруженному нападению группы условных террористов на КПП воинской части и дальнейшему продвижению на территорию.

Дежурная смена оперативно отреагировала на попытку захвата и оповестила подразделения антитеррора о нападении.

В ходе практической части учения военнослужащие группы блокирования и усиления отработали действия по сигналам тревоги, выдвижению на место, занятию огневых позиций.

В ходе учебного боя военнослужащие под прикрытием дымовой завесы блокировали и уничтожили основную часть нападавших, остальных «террористов» задержали.