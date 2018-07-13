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В соединении МТО Восточного военного округа в Забайкальском крае проверили готовность подразделения антитеррора
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В соединении МТО Восточного военного округа в Забайкальском крае проверили готовность подразделения антитеррора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие группы блокирования и усиления отработали действия по сигналу тревоги, выдвижение в заданный район, занятие огневых позиций.
В Забайкальском крае состоялось плановое тактико-специальное учение по противодействию терроризму с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа.
Для военнослужащих подразделения антитеррора была смоделирована тактическая обстановка по вооруженному нападению группы условных террористов на КПП воинской части и дальнейшему продвижению на территорию.
Дежурная смена оперативно отреагировала на попытку захвата и оповестила подразделения антитеррора о нападении.
В ходе практической части учения военнослужащие группы блокирования и усиления отработали действия по сигналам тревоги, выдвижению на место, занятию огневых позиций.
В ходе учебного боя военнослужащие под прикрытием дымовой завесы блокировали и уничтожили основную часть нападавших, остальных «террористов» задержали.
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