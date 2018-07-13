Под Хабаровском прошло плановое тактико-специальное учение с соединением специального назначения Восточного военного округа

В ходе мероприятия военнослужащие отработали задачи по десантированию в тыл условного противника, организовали засаду и захватили автомобиль, в котором находились важные карты и документы.

Хабаровском крае состоялось плановое тактико-специальное учение с соединением специального назначения Восточного военного округа (ВВО).

В ходе активной фазы мероприятия военнослужащие отработали задачи по десантированию в тыл условного противника из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с применением современных парашютных систем «Арбалет-2».

Группа спецназа организовали засаду, после чего в подходящий для штурма момент захватили автомобиль условного противника, в котором находились важные карты и документы.

Особое внимание в ходе учения было уделено организации скрытного передвижения в тылу «противника» и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

Далее военнослужащие совершили марш-бросок по пересеченной местности в район эвакуации, где под прикрытием дымовой завесы на бронеавтомобиле «Тайфун» убыли в исходный район.