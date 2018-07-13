Арбитражный суд вернул Минобороны здание военкомата Балашихи и Реутова 

Военная собственность была незаконно присвоена городскими властями
Военная прокуратура Балашихинского гарнизона по обращению военного комиссара Московской области проверила соблюдение законодательства о сохранности федеральной собственности. Прокурорская проверка выявила, что администрация городского округа Балашиха в 2016 году оформила право собственности на здание военкомата городов Балашиха и Реутов незаконно.
Как пояснили «КВ» в военной прокуратуре, по действующему законодательству имущество Вооруженных сил Российской Федерации, к которому относится и здание, занимаемое военным комиссариатом с 1975 года, является федеральной собственностью и находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении Минобороны России.
«В связи с выявленными нарушениями Московский городской военный прокурор обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о признании права собственности Российской Федерации на здание военного комиссариата городов Балашиха и Реутов. Суд признал позицию военного прокурора обоснованной и удовлетворил заявленные требования», — сообщил представитель прокуратуры.