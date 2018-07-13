Выстрел русских ракет с 400 км отправил F-35 в могилу

Американский журнал The National Interest , с большой пристальностью изучающий российскую военную технику, проанализировал шансы новейшего истребителя пятого поколения F-35 уцелеть при столкновении с российской авиационной техникой, оснащенной новым типом радара. И признал, что эти шансы невелики. В связи с чем российские истребители шестого поколения были названы «скрытыми убийцами».

Речь идет о радиофотонных локационных станциях, которые должны обладать уникальными возможностями обнаружения воздушных и наземных объектов. При этом стелс-технологии, делающие самолеты малозаметными для обычной РЛС, тут абсолютно бессильны.

Поэтому F-35 будет виден на экране такого радара на очень большом расстоянии, превышающем дальность существующих ракет «воздух-воздух». И изображение будет, можно сказать, фотографическим. Со всеми подробностями вплоть до подвешенных под фюзеляжем и под крыльями ракет, тип которых будет легко прочитан бортовым компьютером самолета с РОФАР (радиооптическая фазированная антенная решетка).

Надо сказать, что основная идея статьи не вполне соответствует действительности. NI утверждает, что Россия Китай подключились к созданию радиофотонных радаров. И определенные достижения у этих двух стран имеются. Однако лидером данного научно-технического направления являются ученые и инженеры США . Они проводят работы в этой области широким фронтом — новая техника XXI века создается как для гражданских целей, так и для военных. Но у России и у Китая может в конечном итоге получиться конкретная продукция, предназначенная для истребителей шестого поколения. И тогда США утратят свое лидирующее положение.

При этом ни об одном конкретном образце американской радиофотонной техники в статье не говорится. Как и о российских разработках.

А между тем ситуация в России развивается стремительно. В прошлом году было объявлено о том, что в Концерне радиоэлектронной техники ( КРЭТ ) создан экспериментальный радиофотонный радар, на котором производятся исследования. Их цель — выбор наиболее оптимальных характеристик всех компонентов радара: излучателя, приемника, фотонного кристалла, резонаторов, определение частотных диапазонов и мощности излучения.

В прошлом году советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев в интервью ТАСС так описал ситуацию: «Все это работает, ведет локацию — излучаем СВЧ-сигнал, он отражается назад, мы его принимаем и обрабатываем, получаем радиолокационную картинку объекта. Смотрим, что нужно сделать, чтобы она была оптимальной».

Громадное преимущество радиофотонной РЛС перед обычной, в общих чертах, заключается в том, что при работе с оптическими сигналами получается несоизмеримо более высокое быстродействие, чем в обычных электронных схемах, собранных на транзисторах. В результате работает сверхширокополосный частотный диапазон. Это позволяет существенно увеличить и дальность, и разрешающую способность радара. Радиофотонный радар видит не размытое пятно, и даже не контуры самолета, а объемную картинку объекта во всех подробностях.

И тут трудно возразить автору статьи в NI: F-35, находясь, казалось бы, на безопасном расстоянии от «глаз» обычных РЛС, будет обнаружен радиофотонным радаром. И по нему будет выпущена ракета КС-172, имеющая дальность 400 км. И ему, с его неповоротливостью, не удастся от нее увернуться.

Три дня назад стало известно, что КРЭТ начал производить лазеры для опытной партии радаров. И через два-три года в стране появятся первые радиофотонные РЛС. Над этой проблемой работает входящий в КРЭТ Радиотехнический институт им. Минца ( РТИ ). Есть сведения, что РТИ перешел от НИР к выполнению ОКР. Значит, к заявленным двум-трем годам следует прибавить еще пару лет.

Но и этот срок не критичен. Поскольку радиофотонная РЛС предназначена для истребителя шестого поколения. Относительно того, когда он появится, существуют очень туманные представления. Хоть ОКБ Сухого и заявляет, что 20-тонный перспективный ударный самолет «Охотник», выкатку которого осуществили в прошлом месяце, принадлежит именно к шестому поколению. Его летные испытания должны начаться в этом году, а на вооружение он поступит в 2020 году.

Что можно сказать по поводу столь бодрых заявлений?

Во-первых, какие-то невероятно спринтерские скорости. Причем не просто для нового самолета, а для самолета нового поколения.

Во-вторых, еще не окончательно доведен до ума истребитель пятого поколения, Су-57. Ему еще не «приживили» двигатель второй очереди. Для него еще не готовы все ракеты, которые он должен иметь. А его грозится обогнать истребитель шестого поколения.

В-третьих, в гособоронзаказе до 2027 года об «Охотнике» ничего не говорится. Есть, правда, дежурная фраза о том, что нам надо много беспилотников хороших и разных.

Так что КРЭТ и РТИ с разработкой радиофотонной РЛС сильно торопиться не следует. «Охотник» — это не тот аппарат, на котором она будет установлена.

Но главная причина того, что истребитель шестого поколения скоро не появится, состоит в том, что никто пока не сформулировал четко критерии, которым он должен соответствовать. Нет даже единого мнения о том, должен ли быть самолет беспилотным.

Но, тем не менее, о концепции «шестерочника» думают и в России, и в США. Причем в США новый самолет должен не слишком отличаться от истребителя пятого поколения. Над его концепцией с конца прошлого десятилетия работала компания «Боинг» . Проект назывался F/A-XX.

Предполагалось, что он должен быть пилотируемым с двумя пилотами. Рассматривался и беспилотный вариант. При этом упор был сделан не на скорость, она должна быть на уровне 2,5М, и не на повышенную скрытность. Во главу угла поставили дальность обнаружения целей за счет использования «умной обшивки» и мощное вооружение нового поколения — электромагнитное и лазерное. Хотя окончательно и не отказывались от традиционных ракет.

Самолет предполагалось создать в 2030 году. Однако в прошлом году проект зарубили, сочтя его неактуальным. Так что в работе по созданию истребителя шестого поколения у США передышка.

Более энергично действуют российские авиаконструкторы. От их имени зачастую говорят смежники, создатели систем самолета и вооружения. В частности, вышеупомянутый Владимир Михеев говорил о том, что разработка такого самолета идет полным ходом.

Это будет машина, обладающая высоким интеллектом, способная выполнять как пилотируемые, так и беспилотные полеты. Причем две эти модификации будут несколько отличаться друг от друга. Наибольшими боевыми возможностями наделен беспилотный самолет. Он получит возможность выхода в ближний космос, гиперзвуковую скорость. А также будет выдерживать большие перегрузки, такие, которые не в состоянии переносить человеческий организм.

Как пояснил представитель КРЭТ, самолеты будут максимально проявлять свои боевые возможности, действуя «в стае». То есть один-два пилотируемых истребителя будут исполнять роль командных машин для остальных в группе. Причем беспилотные самолеты, обладая интеллектом, будут способны вести боевые действия коллективно, распределяя между собой цели оптимальным образом. При этом действовать будут в тесном взаимодействии с наземными войсками и боевыми кораблями, реализуя принцип «сетевого боя». Разумеется, будут и высокочувствительные датчики, к которым относится и радиофотонная РЛС.

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утверждают, что прототип самолета совершит первый полет в 2023-2025 гг. А полная его готовность может быть достигнута в 2030 году. Правда, в ОАК довольно осторожно относятся к озвучиванию конкретных сроков исполнения тех или иных этапов грандиозного проекта. Действительно, на этапе проведения НИР довольно сложно все расставить по полочкам.

Исходя из сказанного представителями КРЭТ и ОАК, можно сказать, что это будет не «Охотник». Хотя бы потому, что его максимальная скорость будет равна 1000 км/ч. До гиперзвука это очень далеко. Как, впрочем, и до шестого поколения.

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