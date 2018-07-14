Корейские куроводы присмотрелись к Хабаровску

Представители корейской аграрно-рыбоводческой корпорации намерены заняться выращиванием бройлеров. Делегация уже осмотрела четыре потенциальных площадки в пригороде Хабаровска , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Для размещения птицеводческого комплекса были предложены площадки в поселках Горький, Березовка и Некрасовка. Корейская сторона также заинтересовалась строительством фабрики на площадке «Ракитное» в ТОР «Хабаровск».

— В Хабаровском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: инвесторам, реализующим проекты на территории региона, предоставляются широкие преференциальные возможности, а также предлагаются действенные механизмы государственной поддержки при реализации проектов, — отметил директор Центра поддержки сельского хозяйства на Дальнем Востоке Представительства Корейской аграрно-рыбоводческой государственной корпорации Мун Ен Квон.

Как уточнили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, жители Хабаровского края в год потребляют более 49 тысяч тонн куриного мяса. При этом самообеспепечение региона всего 2,2%. Для реализации потребности населения в мясе птицы необходимо дополнительно производить 47,9 тысяч тонн мяса в год.