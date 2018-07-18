На Курскую область опустится туман

В ближайшие сутки в Курской области ожидается туман, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

В четверг, 19 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможны дожди. Ночью местами туман, днем в отдельных районах грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15°С до +20°С, днем столбик термометра поднимется до +28°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах местами порывы до 13 м/с.

В пятницу, 20 июля, ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +18°С, днем +25°С. Ветер южный, 2 м/с.