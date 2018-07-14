В Бангладеш начали строить второй энергоблок АЭС «Руппур»

ПАБНА ( Бангладеш ), 14 июл — РИА Новости . Строительство с участием России энергоблока №2 АЭС «Руппур» началось в субботу в Бангладеш, передает корреспондент РИА Новости.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки . Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока №2.

Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.