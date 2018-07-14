В Бангладеш начали строить второй энергоблок АЭС «Руппур» 

ПАБНА (Бангладеш), 14 июл — РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №2 АЭС «Руппур» началось в субботу в Бангладеш, передает корреспондент РИА Новости.
Нажатием символической кнопки началась торжественная церемония заливки первого бетона в основание будущего энергоблока. В церемонии приняли участие премьер-министр Шейх Хасина, вице-премьер правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.
АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.
Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока №2.
Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.