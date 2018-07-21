Пожар площадью 20 кв. м в сауне в подвале дома на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожар площадью 20 кв. м на цокольном этаже трехэтажного нежилого здания на юго-западе столицы ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«По адресу: ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1, ликвидирован пожар площадью 20 кв. м на цокольном этаже трехэтажного нежилого здания. Информации о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.