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В Воронеже начались лётные испытания нового Ан-148 для Минобороны
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В Воронеже начались лётные испытания нового Ан-148 для Минобороны 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Это 14-й самолёт для министерства. Лётные испытания нового самолёта Ан-148 с бортовым номером RA-61734 стартовали на аэродроме ВАСО в среду, 11 июля. Проверку проходит уже 14-й борт из 15 заказанных для Минобороны РФ, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник, побывавший на испытаниях. С начала 2018 года это уже второй Ан-148, поднявшийся в воздух. Тринадцатый борт проверили ещё в марте. Программа лётных испытаний самолёта включает общетехнические проверки воздушных машин. Специалисты смотрят за управляемостью самолёта на разных высотах и скоростях, надёжностью работы систем, аварийным снижением, посадкой на одном работающем двигателе, выпуском шасси, автоматическим и ручным заходами на посадку, уходом на второй круг. Воронежский авиазавод заключил контракт с Минобороны РФ на поставку 15 самолётов Ан-148 ещё в 2013 году. По данным «Российской газеты», девять из уже построенных самолётов служат в восьмой авиадивизии особого назначения на подмосковном аэродроме Чкаловский. Ещё два вошли в состав 33-го отдельного транспортного авиационного полка ЗВО на аэродроме Левашово в Ленинградской области, 12-й и 13-й борта отправились в Ростов-на-Дону. Два последних Ан-148 поступят аэродроме Левашово в Ленинградской области в 2018 году. В июне 2017 года федеральные СМИ со ссылкой на собственного источника в российской авиационной отрасли сообщили о прекращении производства ближнемагистрального самолёта Ан-148. Борт является разработкой украинского КБ Антонов, и, по словам источника, в этом и кроется причина возможного прекращения выпуска Ан-148 в Воронеже. Однако пресс-служба авиазавода отметила, что выпуск машин будет зависеть исключительно от наличия заказов, а не от политики. Справка Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты дальностью от 2 тыс. до 5 тыс. км, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Крейсерская скорость составляет 800-870 км в час. Самолёты Ан-148 Воронежского авиазавода эксплуатируют авиакомпании «Россия», «Ангара», а также Минобороны. Дарья Крымова
Фото — Алексей Филатов (из архива)
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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