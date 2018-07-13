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Видео: в США снесли взрывами две пусковые вышки комплекса SLC-17
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Видео: в США снесли взрывами две пусковые вышки комплекса SLC-17 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Опубликовано видео сноса пусковых установок Space Launch Complex 17. ВВС США осуществили взрывы утром в четверг, 12 июля. На момент демонтажа комплекс выглядел заброшенным. Дело в том, что последний старт отсюда провели в теперь уже далеком 2011 году: тогда в небо взмыла ракета «Дельта-2».
Комплекс построили в 1956-м с целью проведения запусков баллистической ракеты PGM-17 Thor. Кроме нее, SLC-17 использовали для стартов ракет «Дельта» и вышеупомянутой «Дельта-2».
Space Launch Complex 17 состоят из двух пусковых площадок: LC-17A и LC-17B. Для запусков тяжелой версии ракеты «Дельта-2» — носителей серии 7900H — могли использовать только стартовую площадку LC-17B.
©youtube
Сама база на мысе Канаверал — военная база Соединенных Штатов. Она представляет собой подразделение Космического командования американских Военно-воздушных сил.
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