Видео: в США снесли взрывами две пусковые вышки комплекса SLC-17

Опубликовано видео сноса пусковых установок Space Launch Complex 17. ВВС США осуществили взрывы утром в четверг, 12 июля. На момент демонтажа комплекс выглядел заброшенным. Дело в том, что последний старт отсюда провели в теперь уже далеком 2011 году: тогда в небо взмыла ракета «Дельта-2».

Комплекс построили в 1956-м с целью проведения запусков баллистической ракеты PGM-17 Thor. Кроме нее, SLC-17 использовали для стартов ракет «Дельта» и вышеупомянутой «Дельта-2».

Space Launch Complex 17 состоят из двух пусковых площадок: LC-17A и LC-17B. Для запусков тяжелой версии ракеты «Дельта-2» — носителей серии 7900H — могли использовать только стартовую площадку LC-17B.

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