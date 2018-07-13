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Высланного из Германии бывшего телохранителя бен Ладена вернут обратно
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Высланного из Германии бывшего телохранителя бен Ладена вернут обратно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена, которого депортировали из Германии на родину в Тунис, вернут обратно. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает немецкий Bild.
Отмечается, что выдворение Сами А. из страны отменено по решению суда, так как во время процедуры «грубо нарушался закон». «Основные принципы правового государства были попраны», — сказали в суде. Решение поступило поздно — в это время 42-летний бывший охранник уже летел на самолете в Тунис.
Сами А. выслали из Германии утром в пятницу. Он несколько лет жил с семьей в Бохуме. В апреле мужчину нашли среди беженцев, а затем задержали и отправили в тюрьму.
В 2017 году немецкий суд постановил, что по возвращении на родину Сами А. могут грозить преследование и пытки. Власти пытались депортировать его с 2006 года как исламиста. Сам Сами А. уже много лет ведет борьбу за право оставаться на территории ФРГ, куда он прибыл в 1997 году в качестве студента. С 1999 по 2000 год он находился в Афганистане в лагере для террористов, где получил должность охранника бен Ладена.
Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.
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