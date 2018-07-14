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В Калининграде дайвер нашёл тело мужчины в озере Шенфлиз
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В Калининграде дайвер нашёл тело мужчины в озере Шенфлиз 

Клопс.Ru 7 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Личность погибшего пока не установлена, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Занимавшийся подводной рыбалкой дайвер нашёл тело в озере на улице Дзержинского в пятницу, 13 июля. Погибшего подняли из воды в шесть часов утра следующего дня. По словам следователя, работавшего на месте происшествия, на мужчине были только плавки. На вид погибшему около 20-25 лет.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.
Напомним, в 2018 году на треть возросло количество людей, утонувших в открытых водоёмах региона. Чаще всего погибали в местах, не предназначенных для купания.
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