В Калининграде дайвер нашёл тело мужчины в озере Шенфлиз

Занимавшийся подводной рыбалкой дайвер нашёл тело в озере на улице Дзержинского в пятницу, 13 июля. Погибшего подняли из воды в шесть часов утра следующего дня. По словам следователя, работавшего на месте происшествия, на мужчине были только плавки. На вид погибшему около 20-25 лет.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — добавили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области

Напомним, в 2018 году на треть возросло количество людей, утонувших в открытых водоёмах региона. Чаще всего погибали в местах, не предназначенных для купания.