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При авиаударе международной коалиции в Сирии погибли около 30 человек
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При авиаударе международной коалиции в Сирии погибли около 30 человек 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Как передает местное информагентство SANA, число жертв, вероятно, возрастет из-за тяжелого состояния раненых жителей.
Российская сторона неоднократно призывала мировое сообщество обратить внимание на действия коалиции как противоречащие уставу ООН.
Ранее также советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что иранские военные окажут помощь Дамаску в данном вопросе. «Будем мощно противостоять американцам, — отметил он. — Будем помогать Сирии противостоять агрессии США».
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