При авиаударе международной коалиции в Сирии погибли около 30 человек 

Как передает местное информагентство SANA
, число жертв, вероятно, возрастет из-за тяжелого состояния раненых жителей.
Российская сторона неоднократно призывала мировое сообщество обратить внимание на действия коалиции как противоречащие уставу ООН
.
Ранее также советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи
по международным делам Али Акбар
Велаяти заявил, что иранские военные окажут помощь Дамаску
в данном вопросе. «Будем мощно противостоять американцам, — отметил он. — Будем помогать Сирии
противостоять агрессии США
».