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Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев
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Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев 

ngs.ru 9 часов назад
Фото: ngs.ru
В столице Сибири уже несколько дней стоит жаркая погода и многие новосибирцы предпочитают проводить время на пляжах Новосибирска и его окрестностей. Фото и видео загорающих и отдыхающих новосибирцев заполнили соцсети.
В Новосибирске в эти дни заполнены все пляжи.
Загорающих много как в черте города, так и за его пределами
Большинство жителей, конечно, успевают доехать только до пляжа на Оби
… или отдыхают на водоёмах, расположенных в черте города.
Сегодня НГС также рассказывал о том, как отдыхают сибиряки на городском пляже «Наутилус».
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