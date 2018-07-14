Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев 

В столице Сибири уже несколько дней стоит жаркая погода и многие новосибирцы предпочитают проводить время на пляжах Новосибирска и его окрестностей. Фото и видео загорающих и отдыхающих новосибирцев заполнили соцсети.
В Новосибирске в эти дни заполнены все пляжи.
Загорающих много как в черте города, так и за его пределами
Большинство жителей, конечно, успевают доехать только до пляжа на Оби…
… или отдыхают на водоёмах, расположенных в черте города.
Сегодня НГС также рассказывал о том, как отдыхают сибиряки на городском пляже «Наутилус».