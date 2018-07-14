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Патриарх планирует вместе с паствой пройти крестным ходом 21 км до Ганиной Ямы
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Патриарх планирует вместе с паствой пройти крестным ходом 21 км до Ганиной Ямы 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Православие.Ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется пройти пешком крестным ходом около 21 км от Храма на Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы в ночь на 17 июля, когда будет отмечаться столетие расстрела царской семьи. Об этом глава Русской православной церкви сообщил в субботу, открывая заседание синода.
"У нас достаточно обширная программа. В том числе имеем возможность помолиться и в Алапаевске, и в Екатеринбурге. И по возможности, по силе совершить крестный ход к монастырю на Ганиной Яме в дни воспоминания о тяжелейших событиях нашей истории", — сказал патриарх.
Как пояснил ТАСС пресс-секретарь патриарха, «ожидается, что предстоятель церкви пройдет крестным ходом, протяженность которого составит около 21 км, вместе со своей паствой, это будет после продолжительного ночного богослужения у Храма на Крови».
По оценкам Екатеринбургской епархии, в ближайшие дни Свердловская область планирует принять более 100 тыс. паломников. Среди них — группы из разных городов России и из разных стран, в том числе Украины, Великобритании, Германии, Франции, США и Новой Зеландии.
Память о царской семье
Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.
Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них — Храм на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.
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