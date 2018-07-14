Патриарх планирует вместе с паствой пройти крестным ходом 21 км до Ганиной Ямы

"У нас достаточно обширная программа. В том числе имеем возможность помолиться и в Алапаевске , и в Екатеринбурге. И по возможности, по силе совершить крестный ход к монастырю на Ганиной Яме в дни воспоминания о тяжелейших событиях нашей истории", — сказал патриарх.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь патриарха, «ожидается, что предстоятель церкви пройдет крестным ходом, протяженность которого составит около 21 км, вместе со своей паствой, это будет после продолжительного ночного богослужения у Храма на Крови».

Память о царской семье

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них — Храм на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.