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Финляндия закроет границы из-за саммита Россия — США
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Финляндия закроет границы из-за саммита Россия — США 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Fotolia / nikonfreak
Финляндия временно восстанавливает пограничный контроль на своих внутренних границах, чтобы обеспечить безопасность в период встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает правительство страны.
"Внутренний пограничный контроль начнется в пятницу 13 июля в 12.00 и завершится во вторник 17 июля в 12.00", — говорится в сообщении.
Финское правительство уточнило, что цель данных мер — контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами, выезжающими в Финляндию или выезжающими из страны, а также идентификация лиц, которые могут представлять угрозу.
Отмечается, что особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам Хельсинки и Турку. Все пассажиры должны быть готовы к возможному пограничному контролю и мониторингу иммиграции на внутренних границах. Ответственность за восстановление временного контроля на внутренних границах несет пограничная охрана.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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