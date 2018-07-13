Финляндия закроет границы из-за саммита Россия — США

"Внутренний пограничный контроль начнется в пятницу 13 июля в 12.00 и завершится во вторник 17 июля в 12.00", — говорится в сообщении.

Финское правительство уточнило, что цель данных мер — контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами, выезжающими в Финляндию или выезжающими из страны, а также идентификация лиц, которые могут представлять угрозу.

Отмечается, что особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки-Вантаа и портам Хельсинки и Турку . Все пассажиры должны быть готовы к возможному пограничному контролю и мониторингу иммиграции на внутренних границах. Ответственность за восстановление временного контроля на внутренних границах несет пограничная охрана.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.