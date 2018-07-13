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Новак рассказал о программе «нефть в обмен на товары» с Ираном
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Новак рассказал о программе «нефть в обмен на товары» с Ираном 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Программа «нефть в обмен на товары» с Ираном пока не приостановлена, РФ изучает все юридические аспекты взаимодействия, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы никогда и не закупали нефть у Ирана. (По программе «нефть в обмен на товары» — ред.) покупатель не Россия. На данный момент программа не приостанавливалась", — сказал Новак.
"Будут изучены все юридические аспекты взаимодействия", — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли действие этой программы быть приостановлено на фоне санкций США.
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