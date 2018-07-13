Новак рассказал о программе «нефть в обмен на товары» с Ираном

"Мы никогда и не закупали нефть у Ирана. (По программе «нефть в обмен на товары» — ред.) покупатель не Россия. На данный момент программа не приостанавливалась", — сказал Новак.