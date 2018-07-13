Российские истребители семь раз за неделю понимались на перехват у границ

Истребители дежурных сил ПВО семь раз за минувшую неделю понимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства РФ , сообщает издание Вооруженных сил «Красная звезда». Причиной тому стала разведывательная активность у морских и воздушных границ, которую проводили 15 летательных аппаратов. Нарушения воздушного пространства допущено не было. ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара В первую неделю июля, по данным газеты, у границ РФ были замечены 10 летательных аппаратов, российским истребителям пришлось подниматься в воздух 4 раза.