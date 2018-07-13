Ещё
Российские истребители семь раз за неделю понимались на перехват у границ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские истребители семь раз за неделю понимались на перехват у границ 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Истребители дежурных сил ПВО семь раз за минувшую неделю понимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства РФ, сообщает издание Вооруженных сил «Красная звезда».
Причиной тому стала разведывательная активность у морских и воздушных границ, которую проводили 15 летательных аппаратов. Нарушения воздушного пространства допущено не было. ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО В Госдуме предлагают маркировать продукты наклейками о вреде сахара
В первую неделю июля, по данным газеты, у границ РФ были замечены 10 летательных аппаратов, российским истребителям пришлось подниматься в воздух 4 раза.
Парламентская газета: последние новости
Что известно о реформе пенсионной системы ЛДПР: национальные интересы России — на первое место! Сенаторы проследят за исполнением закона об ответственности за нарушения в сфере теплоснабжения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину81
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение