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Курдской проблемы в Турции нет, заявил замглавы правящей партии
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Курдской проблемы в Турции нет, заявил замглавы правящей партии 

РИА Новости 6 часов назад
АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) по международным вопросам Мехди Экер заявил в интервью РИА Новости, что в стране нет курдской проблемы, однако есть проблема терроризма, против которого будет продолжаться борьба.
"В Турции существует не курдская проблема, а проблема терроризма. Идет непрерывный процесс борьбы с ним. И Турция с большой решимостью стремится к тому, чтобы продолжить эту борьбу как внутри ее границ, так и за их пределами", — сказал Экер.
Он добавил, что с 2002 года, когда к власти в Турции пришла ПСР, «в рамках демократизации и гражданского общества идет процесс, который касается и наших курдских сограждан».
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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