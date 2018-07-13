В ФРГ усиливаются настроения против «американской оккупации»? Комментарий Георгия Бовта

Между тем, согласно недавнему опросу общественного мнения в ФРГ, почти половина населения страны хотели бы добиться вывода американских войск, остающихся в Германии. Реален ли такой сценарий? Об этом рассуждает Георгий Бовт

Еще на прошлой неделе газета The Washington Post написала, что якобы Пентагон изучает возможность и стоимость полного вывода американских войск из ФРГ в свете плохих личных отношений Трампа и Меркель. Трамп, кстати, нечто такое обещал в ходе своей предвыборной кампании. По данным газеты, он был весьма удивлен, когда узнал численность размещенного в ФРГ американского воинского контингента — около 35 тысяч.

В то же время Пентагон опроверг намерения вывода войск, заявив, что, мол, военное ведомство изучает и просчитывает всякие теоретически варианты, и это в порядке вещей, но это не значит, что тот или иной сценарий действительно будет осуществлен. По данным источников в министерстве, советники Трампа отговаривали его ставить данный вопрос даже в качестве гипотетической угрозы и средства дипломатического давления или шантажа союзников по НАТО с тем, чтобы те повысили свои военные расходы, сняв часть бремени с США.

Такой шаг был бы расценен как потрясение основ альянса. Намерение вывести войска из Германии также опроверг Совет национальной безопасности США.

А вот в самой Германии, про которую Меркель спорила с Трампом, говоря, что это теперь свободная и независимая страна, число сторонников полного вывода американских войск достигло максимума за все послевоенные годы. Такую точку зрения высказали 42% немцев, тогда как 37% за то, чтобы американцы остались, а 21% не имеют четкой позиции.

Наибольшая доля сторонников того, чтобы избавиться от рудиментов оккупационного режима, наблюдается среди левых и крайне правых — более половины, тогда как среди сторонников правящей ХДС таких лишь 35%, а среди голосующих за социал-демократов, которые также являются членами правящей «большой коалиции», как раз те же 42%. При этом лишь 15% немцев выступают за увеличение военных расходов до 2% от ВВП к 2024 году, как того требуют США.

Своего пика численность американских войск в Германии достигла в 1962 году — более 274 тысяч, а вот после 1986 года она сократилась сразу в несколько раз. Вместо обычных для времен «холодной войны» 300-400 крупных и малых американских баз в Западной Германии таковых сегодня там лишь не более 40-ка. Что касается оплаты расходов на пребывание «оккупантов», примерно треть их несет Германия.

Теоретически нельзя исключать, что, если американские войска все же покинут Германию, о чем сейчас речи все же нет, то они могут оказаться частично в расположенной ближе к российской границе Польше . Нынешние польские власти очень даже не прочь их у себя принять и недавно заявили о готовности инвестировать аж 2 млрд долларов в создание военной базы США на своей территории.

Впрочем, большинство политических элит стран НАТО предпочли бы не делать резких движений и постараться сохранить как нынешнее американское военное присутствие в Европе, так и ситуацию, когда именно США несут основное бремя военных расходов НАТО. Обещав настырному Трампу все-таки достичь планки военных расходов в 2% от ВВП к 2024 году, союзники по НАТО наверняка думали про себя о том, что к тому времени, когда придется исполнять это решение, этот «выскочка и разрушитель основ Трамп» уже будет точно съезжать из Белого дома, даже если каким-то чудом переизберется на второй срок.