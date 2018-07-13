Американская нефть заглянула ниже $70 за баррель 

Цены нефти в течение прошедшего дня снижались и показали новые минимумы. Так, цена американской нефти в течение дня заглядывала под отметку в $70 за баррель. Однако к закрытию торгов цена немного подросла. По нефти марки Брент по итогам дня даже был показан небольшой положительный результат. Но это движение пока находится в рамках отскока «дохлой кошки» — по итогам двух дней цены и Brent, и WTI продолжили находиться в глубоком минусе.
Теперь после саммита НАТО нужно будет наблюдать за возможной корректировкой наполеоновских планов США добиться полной блокады экспортных поставок нефти из Ирана. Но пока взаимные перетягивания одеяла выражаются в разной динамике цен по обе стороны Атлантики. Во всяком случае, спред цен между сортами нефти Brent, и WTI вновь показал активный рост. Впрочем, в наступающую пятницу 13 числа от рынков можно ждать и других выразительных движений.
Стоит отдельно отметить, что на полях саммита НАТО прошло заседание совета по энергетике ЕС-США. Единую позицию в подходах демонстрировать «заклятым друзьям» все труднее. Во всяком случае, даже результаты прошедшей встречи стороны видят немного по-разному. Так, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович считает, что Северный поток-2 не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний. Хотя он за координацию совместных действий. А вот глава Минэнерго США Рик Перри по итогам совместного с ЕС совета по энергетике заявил, что США по-прежнему рассматривают в качестве «последней опции» возможное введение санкций против Северного потока-2. Он также дал понять, что США хотели бы видеть рост закупок американского сжиженного газа со стороны ЕС. Перефразируя слова Трампа: США не хотят чтобы деньги за газ лились обратным потоком в Россию за ее трубопроводный газ, а двигались бы другим маршрутом — везлись бы в США обратным рейсом газовозов СПГ.
Как видим, большая энергетическая сага Европы продолжается. Что же теперь после прошедшего саммита НАТО будут петь высшие политики Германии по судьбе важного для них проекта? Интересно также будет увидеть, не появятся ли изменения тональности мнений представителей США после встречи Трампа с Путиным.