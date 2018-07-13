Американская нефть заглянула ниже $70 за баррель

Цены нефти в течение прошедшего дня снижались и показали новые минимумы. Так, цена американской нефти в течение дня заглядывала под отметку в $70 за баррель. Однако к закрытию торгов цена немного подросла. По нефти марки Брент по итогам дня даже был показан небольшой положительный результат. Но это движение пока находится в рамках отскока «дохлой кошки» — по итогам двух дней цены и Brent, и WTI продолжили находиться в глубоком минусе.

Теперь после саммита НАТО нужно будет наблюдать за возможной корректировкой наполеоновских планов США добиться полной блокады экспортных поставок нефти из Ирана . Но пока взаимные перетягивания одеяла выражаются в разной динамике цен по обе стороны Атлантики. Во всяком случае, спред цен между сортами нефти Brent, и WTI вновь показал активный рост. Впрочем, в наступающую пятницу 13 числа от рынков можно ждать и других выразительных движений.

Стоит отдельно отметить, что на полях саммита НАТО прошло заседание совета по энергетике ЕС-США. Единую позицию в подходах демонстрировать «заклятым друзьям» все труднее. Во всяком случае, даже результаты прошедшей встречи стороны видят немного по-разному. Так, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович считает, что Северный поток-2 не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний. Хотя он за координацию совместных действий. А вот глава Минэнерго США Рик Перри по итогам совместного с ЕС совета по энергетике заявил, что США по-прежнему рассматривают в качестве «последней опции» возможное введение санкций против Северного потока-2. Он также дал понять, что США хотели бы видеть рост закупок американского сжиженного газа со стороны ЕС. Перефразируя слова Трампа: США не хотят чтобы деньги за газ лились обратным потоком в Россию за ее трубопроводный газ, а двигались бы другим маршрутом — везлись бы в США обратным рейсом газовозов СПГ.