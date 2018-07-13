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В Воронеже начались испытания нового военного самолета
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В Воронеже начались испытания нового военного самолета 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
На Воронежском авиазаводе (ВАСО) начались летные испытания нового пассажирского самолета, построенного по госконтракту для Министерства обороны России.
Ан-148-100Е с серийным номером 44-01 и регистрационным 61734 стал вторым самолетом этого типа, поднявшимся в воздух в Воронеже в 2018 году и 14-м, построенным ВАСО для военных, пишет военный блог. Подписанный в 2013 году с Минобороны контракт предусматривает строительство 15 самолетов.
18 марта в Воронеже впервые поднялся 13-й самолет серии. В конце мая он улетел в 4-ю Краснознаменную армию ВВС и ПВО в Ростове-на-Дону. Летом 2017 года ВАСО получило из Киева отсек фюзеляжа и кессоны крыльев для 15-й, завершающей серию машины. Ее планируется передать заказчику до конца 2018 года.
Девять из уже построенных Ан-148 служат в 8-й авиадивизии особого назначения на подмосковном аэродроме Чкаловский, два вошли в состав 33-го отдельного транспортного авиационного полка ЗВО на аэродроме Левашово в Ленинградской области. Еще пара Ан-148 отправилась в Ростов-на-Дону.
Два последних самолета поступят в 390-й отдельный транспортный авиаполк на аэродроме Кольцово под Екатеринбургом. Его летчики уже переучиваются на новую машину в Чкаловском.
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