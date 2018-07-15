Физкультуре — да. Когда в Сибири начали заниматься спортом

Сегодня только ленивый не помешан на модных идеях спорта, фитнеса и здорового образа жизни. Но на самом деле всё новое — это хорошо забытое старое.

Основоположником ЗОЖ в России больше ста лет назад стал сибиряк, уроженец Иркутской губернии Владислав Пирусский.

Окончив медицинский факультет Московского университета , Пирусский приехал в город Каинск Томской губернии (ныне — Куйбышев Новосибирской области ) на должность окружного врача. Учился молодой человек из небогатой семьи на так называемую сибирскую стипендию — исторический аналог целевой контрактной подготовки. И по окончании учёбы должен был отработать в Сибири не меньше пяти лет.

Физическое развитие сибиряков

Идеи здорового образа жизни увлекли молодого врача вскоре после того, как он тесно познакомился с укладом жизни сибиряков. «Исподволь наблюдая за детворой, отмечал, что всю долгую сибирскую зиму она редко появляется на улице: у большинства переселенцев не было тёплой одежды, а в рабочих семьях дети рано приобщались к труду — им было не до игрищ. А в школе условия приводили детей к длительной неподвижности», — пишет в книге «Сибирские этюды» историк и краевед Вадим Михановский.

Сам основоположник ЗОЖ, по воспоминаниям его сына Владимира , не спился в Сибири только благодаря тому, что сразу по прибытии к службе объявил о слабости собственного здоровья, которая якобы не позволяла ему притрагиваться к спиртному.

И вот в этих условиях молодой врач начинает пропагандировать «принципы всестороннего развития и гармоничного воспитания, основанного на совершенствовании духовных и физических сил».

Если сегодня в строительство спорт-школ и стадионов вкладывают колоссальные бюджетные деньги, то на рубеже XIX–XX веков спорт не входил в число национальных идей России. Поэтому, когда Пирусский обратился в Томскую городскую думу с предложением выделить средства на создание «Общества физического развития населения Сибири», чиновники ответили: «В обязанности города не входит забота о всех хилых и слабых».

Тогда молодой врач пошёл другим путём. «Бедняку попасть на приём было просто. А вот богатым приходилось изворачиваться. С этой целью купцы должны были жертвовать „кому сколько не жалко“. Так, купец первой гильдии Руксман однажды внёс в кассу общества тысячу рублей. В дальнейшем Владислав Станиславович наблюдал его семью бесплатно», — пишет Вадим Михановский.

Первым опытом Пирусского в деле физического развития сибиряков стала «Басандайская оздоровительная колония для ослабленных детей» — прообраз социалистического пионерского лагеря.

Представительские расходы

Биографы Пирусского особенно смакуют один эпизод из его жизни. Однажды томский губернатор Герман Тобизен поручил Пирусскому разобраться в причинах высокой смертности переселенцев на севере Томской области . Окружной врач приехал на место и убедился в бедственном положении приезжих, землю которым выделили в болотистой тайге (прямо как сейчас многодетным семьям). Вести сельское хозяйство на такой земле было невозможно. Люди умирали с голоду.

Пирусский отправился к знакомым купцам. Одного попросил привезти переселенцам муку по себестоимости. Второй накормил крестьян мясом и маслом. Третий организовал артель плотников и подвоз строительных материалов. К зиме в тайге появился посёлок из добротных домов.

А чуть позже губернатору стали приходить какие-то непонятные счета. В наше время купцов бы, скорее всего, просто «кинули». Но тогда губернатор Тобизен оплатил счета из собственных «представительских расходов», на что и рассчитывал изначально Пирусский.

Памятник себе воздвиг

Памятником себе Пирусский оставил Дом физического развития в Томске . Проектировать и строить здание ему помогал известный строитель железной дороги в Сибири и моста в Новониколаевске Григорий Будагов.

В трёхэтажном особняке необычной архитектуры разместились большой спортивный зал (площадью более 800 кв. метров и высотой более 12), кегельбан, бильярдная, учебные классы, зал ручного труда, кабинеты врачей и другие спецпомещения.

Здание сохранилось до сих пор. В нём размещались разные медицинские учреждения. В 2013 году — к 100-летнему юбилею — Дом физического развития отреставрировали. Сейчас это — памятник архитектуры регионального значения.