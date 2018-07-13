Американские предприятия и предприниматели высказывают активное желание сотрудничать с Китаем

10 июля правительство США опубликовало список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут увеличены таможенные пошлины.

Вслед за этим 11 июля официальный представитель Министерства коммерции КНР заявил, что новый список совершенно неприемлем, и выразил по этому поводу решительный протест.

«Китайская сторона обеспокоена столь агрессивными действиями США. В целях обеспечения ключевых интересов страны и защиты коренных интересов народа китайское правительство вынуждено предпринять необходимые контрмеры», — подчеркнул он.

«Мы призываем международное сообщество объединить усилия, сообща отстаивать правила свободной торговли и защищать многостороннюю торговую систему, дать совместный отпор буллингу в области торговли», — сказал представитель Минкоммерции КНР.

По данным китайской таможни, в 2017 году стоимость экспортируемых в США китайских товаров составила $429,8 млрд Если будут инициированы ответные меры, затраты американских потребителей возрастут, по меньшей мере, на 10%.

Как указало Минкоммерции КНР, действия США наносят ущерб не только Китаю и всему миру, но и самим Штатам. Столь агрессивное и безрассудное поведение не найдёт поддержки ни в других странах, ни у самого американского народа.

Назвав действия США примером, ни много ни мало, «психологической травли» в торговых отношениях, Китай заявил о решимости предпринять необходимые ответные меры для защиты своих законных прав и интересов.

Вместе с тем, следует с определенным удивлением отметить, что ряд американских компаний и предпринимателей в сложившейся ситуации выразили намерение укрепить и развивать сотрудничество с Китаем.

Так, например, американский автопроизводитель Tesla заявил об открытии своего первого зарубежного завода в Шанхае . Соответствующее соглашение было 10 июля заключено руководством предприятия и шанхайским правительством.

Завод проектной мощностью 500 тыс. электромобилей в год, а также центр исследований и разработок разместится в шанхайском районе Линьган.

По информации шанхайской администрации, новый завод станет крупнейшим производственным проектом с участием иностранного капитала за всю историю города.

11 июля возглавляющий находящуюся в Китае с визитом делегацию, принимающую участие в «Форуме инвестиционного сотрудничества между китайскими городами и Чикаго , США» мэр г. Чикаго, Рам Эмануэль заявил, что американский мегаполис намерен продвигать сотрудничество американских и китайских компаний и приветствует инвестиции со стороны китайского бизнеса.

В рамках мероприятия стороны подписали «Программу сотрудничества в ключевых отраслях на 2018 — 2023 гг.». Это первая пятилетняя программа, подписанная местными правительствами Китая и США.

Несмотря на курс центрального правительства, американские предприятия и местные правительства США продолжают рассматривать китайский рынок как наиболее перспективное направление развития.

Американская вещательная компания CBS указала на то, что инициированная США торговая война против Китая не только не принесет ожидаемых результатов, но и осложнит экономическую ситуацию.

В настоящее время все больше американских предпринимателей, общественных и политических деятелей осуждают действия центрального правительства США, осознав суть и эскалацию разворачивающихся процессов.

Материал подготовлен Медиакорпорацией Китая