За неоплаченные штрафы ГИБДД водители заплатят втридорога 

Приставы начали по-новому взимать исполнительный сбор с должников.
Известны несколько случаев, когда небольшие неоплаченные штрафы в размере 500-800 рублей увеличивались до существенных 69 тысяч рублей. Например, должник из Самары, который накопил около 45 неоплаченных мелких штрафов. Его дело передали приставам и те увеличили его заложенность почти в 2,5 раза. В аналогичной ситуации оказалась автомобилистка из Магадана, которая 27 раз нарушила ПДД и получила «письма счастья» со штрафами по 500 рублей. Когда за неплательщицу взялись приставы, сумма задолженности в размере 13,5 тыс. рублей выросла до 40,5 тыс. рублей. Неоплативший штрафы на 36,5 тыс. рублей москвич также стал «жертвой» новых правил — приставы приплюсовали к его долгу еще 38 тысяч, в результате чего сумма выросла более чем в два раза.
Как сообщает «Российская газета», согласно новому правилу начисления исполнительного сбора, приставы добавляют 7%. У водителя есть 70 дней на оплату штрафа с момента получения постановления. Если в указанный срок ГИБДД не получает деньги, то материалы дела передают в Федеральную службу судебных приставов России. Приставы возбуждают административное производство. После этого у автомобилиста еще есть 5 дней на добровольное погашение долга, после чего начисляется исполнительный сбор — 7%, но не менее 1 тыс. рублей.
Фото: РИА «Новости» / Владимир Семенюк