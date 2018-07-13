Ещё
Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции в страны ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции в страны ЕАЭС 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Время Омское
Из-за серьезных нарушений Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции от четырех российских предприятий. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
Кроме того, продукция еще 18 российских предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.
Основные претензии, которые были выявлены в результате исследований подведомственных Россельхознадзору лабораторий — выявление дрожжей и плесени в твороге, растительных масел и жиров в кефире, наличие остатков запрещенных и вредных веществ в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах из мяса птицы и так далее.
В случае игнорирования со стороны региональных ветеринарных служб рекомендаций Россельхознадзора и отказа от проведения соответствующих мероприятия, ведомство будет вынуждено направить соответствующее заявление в Генпрокуратуру РФ.
Российская Газета: последние новости
Виновный в гибели брянского парня офицер попросился в Сирию На "Иннопроме" назвали два направления сотрудничества с Китаем Косачев анонсировал новые контакты с американскими сенаторами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»209
В СССР за такое убивали146
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина332
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение