Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции в страны ЕАЭС 

Из-за серьезных нарушений Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции от четырех российских предприятий. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
Кроме того, продукция еще 18 российских предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.
Основные претензии, которые были выявлены в результате исследований подведомственных Россельхознадзору лабораторий — выявление дрожжей и плесени в твороге, растительных масел и жиров в кефире, наличие остатков запрещенных и вредных веществ в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах из мяса птицы и так далее.
В случае игнорирования со стороны региональных ветеринарных служб рекомендаций Россельхознадзора и отказа от проведения соответствующих мероприятия, ведомство будет вынуждено направить соответствующее заявление в Генпрокуратуру РФ.