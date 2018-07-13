Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции в страны ЕАЭС

Кроме того, продукция еще 18 российских предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Основные претензии, которые были выявлены в результате исследований подведомственных Россельхознадзору лабораторий — выявление дрожжей и плесени в твороге, растительных масел и жиров в кефире, наличие остатков запрещенных и вредных веществ в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах из мяса птицы и так далее.