В Самарской области отремонтировали трассу к Ульяновску

Работы на трассе вели с 2017 года

Представители федерального дорожного агентства «Росавтодор» ввели в эксплуатацию участок трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в ведомстве.

— В 2017 году подрядчикам передали 5 километров магистрали, от поселка Надеждино до поселка Троицкое, — рассказали в федеральном агентстве. — Предыдущий участок, длиной 6 километров, ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в прошлом году.

Рабочие уложили на трассе дополнительный слой из песка, щебня и асфальта. Верхний слой покрытия изготовили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По словам представителей «Росавтодора», он устойчив к нагрузкам и повышает сцепление с дорогой.

— Строители также привели в порядок обочины, откосы, системы водоотвода и канализации, автопавильоны. На трассе установили 35 дорожных знаков, четыре комплекса автономного освещения, 4 километра барьерного ограждения. Также рабочие нанесли новую разметку термопластиком, — пояснили в агентстве.