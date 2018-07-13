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В Самарской области отремонтировали трассу к Ульяновску
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В Самарской области отремонтировали трассу к Ульяновску 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Работы на трассе вели с 2017 года
Представители федерального дорожного агентства «Росавтодор» ввели в эксплуатацию участок трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в ведомстве.
— В 2017 году подрядчикам передали 5 километров магистрали, от поселка Надеждино до поселка Троицкое, — рассказали в федеральном агентстве. — Предыдущий участок, длиной 6 километров, ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в прошлом году.
Рабочие уложили на трассе дополнительный слой из песка, щебня и асфальта. Верхний слой покрытия изготовили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По словам представителей «Росавтодора», он устойчив к нагрузкам и повышает сцепление с дорогой.
— Строители также привели в порядок обочины, откосы, системы водоотвода и канализации, автопавильоны. На трассе установили 35 дорожных знаков, четыре комплекса автономного освещения, 4 километра барьерного ограждения. Также рабочие нанесли новую разметку термопластиком, — пояснили в агентстве.
Всего же в Самарской области до конца сезона отремонтируют более 170 километров федеральных дорог. Среди них трасса М-5 «Урал» на подъездах к Оренбургской области и А-300, соединяющая Самару, Большую Черниговку и Казахстан.
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