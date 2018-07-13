«Чиновники нашли лазейку в законе». Треть опрошенных предпринимателей пожаловались на нарушения при проверках 

Аналитики MAGRAM Market Research опросили руководителей более двух тысяч компаний малого и среднего бизнеса во всех регионах России. Как показало исследование, результаты которого опубликовал РБК, через проверки прошли почти половина предпринимателей, а треть из них столкнулись с нарушениями при их проведении.
На плановые проверки малого бизнеса с 1 января 2016 года в России действует мораторий. Но эксперты отмечают, что сейчас значительно выросло число внеплановых выездов контролирующих органов. В 2017 году проведено около десяти миллионов проверок и 1,8 миллиона из них были плановыми.
Михаил Левчук член генсовета «Деловой России», заместитель гендиректора компании «Аргус-Спектр» «Все было хорошо, пока чиновники не нашли лазейку, что реестр ввели только для плановых проверок. А для внеплановых проверок такого закона не существует. Если посмотреть статистику последних лет, то мы видим экспоненциальный рост именно внеплановых проверок. А внеплановые проверки нигде не регистрируются, не понятно, кем начинаются, и длятся они бесконечно, и требования меняются по ходу проверки, и услуги там навязываются, и так далее. Поэтому я считаю, что должен быть понятный, прозрачный единый реестр. И все контролирующие органы обязаны вплоть до уголовной ответственности регистрировать все свои проверки, плановые или внеплановые, не важно, в этом реестре».
По данным MAGRAM Market Research, больше всего проверок проводили налоговики, инспекторы пожарной безопасности и Роспотребнадзор.