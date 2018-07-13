Масштабные учения проходят в Рязанской области 

Масштабные учения воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации проходят в Рязанской области. Отрабатывают не только тактику — эти маневры еще и тест для новейшей техники. Впервые продемонстрирован спуск на специальных парашютах плавающего бронетранспортера, при этом экипаж остается внутри боевой машины. За свою форму БМД прозвали «ракушка». Обновленная модель в ближайшее время поступит на вооружение. Всего в маневрах принимают участие более 2,5 тысяч военнослужащих. Сразу три авиационных полка дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях перебрасывали бойцов и технику за тысячи километров от мест базирования.